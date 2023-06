Orson inicia su acercamiento a Fernando: "Yo me enamoro de las personas, no del género"

Sonia Hildago no se fiaba de Orson , el nuevo chef del club 'Los Olivos', a pesar de que su llegada había sido ilusionante para Fernando. Pero tal parece que Orson también tendría un interés oculto en el hijo de la empresaria . O, más bien, en lo que puede conseguir si le tiene de su lado.

Pero una cosa llevó a la otra y acabaron hablando de cosas personales. Fernando celebró la 'fiesta' que ambos habían montado y se sintió cómodo para sincerarse con Orson: "Lidiar con mi madre y con mi madre es lo que más me agota". El chef le preguntó si no salía con nadie, y el hijo de Sonia compartió su dolor: "Salva... pero me dejó por otro. Ahora estoy solo y jodido".