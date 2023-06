Pocholo explica el motivo por el que tiene toda la casa llena de ranas: “Me recuerda a ella”

“A mí madre le encantaban las ranas” , respondía. “Cuando fuimos a casa de mis padres en Madrid, las vi y lo primero que cogí de la casa fueron las ranas de mi madre. Las tengo todas. Las tengo por toda la casa porque me recuerda a ella . Me hace ilusión tenerlas. A veces, cuando tengo a alguien muy querido, le regalo una ranita”.

Fue entonces cuando Bertín también recordó a su madre: “Cómo se las echa de menos, me acuerdo de ella todos los días” , decía el presentador. “No paras de acordarte, es un placer acordarte de alguien que te ha querido tanto”, continuaba Pocholo.

“Yo a mi madre nunca le mentía. Desde el primer día, nunca le he mentido. Eso se me ha quedado en el alma y es lo que más puedo aportar a la gente joven a los que yo pueda aconsejar algo: a mamá no se le miente y eso es básico”.