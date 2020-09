En las últimas elecciones generales , el expresidente de Ciudadanos se llevó un gran varapalo logrando únicamente 10 escaños en el Congreso de los Diputados. Albert Rivera le ha confesado a Bertín Osborne que él ya sabía que el resultado no iba a ser bueno y que su salida de la política iba a ser algo inminente .

El fracaso electoral me devolvió la felicidad

Rivera le comentó a sus allegados, entre ellos a su pareja Malú, que sentía que ya había llegado el límite de su vida como político: "Si no llegaba a ser presidente del Gobierno no tenía sentido para mí seguir, en la vida yo no sé hacer nada sin ilusión".