El comentario de Betín que provocó su despido de una cadena de televisión: "Me echaron"

Mientras se preparaba la comida, Andy (del grupo Andy y Lucas) ha contado una experiencia en la que una manager le dijo que no a un posible dúo con Camela “porque no lo veía”. Ha sido entonces cuando Bertín Osborne ha decidido contar una anécdota similar.

Después, Bertín le dijo a esa persona que no supo prever el éxito de ‘OT’ que si ya se había comprado las gafas y esto provocó que no le renovaran el contrato de cadena: “Me echaron. No puedo decir las cosas que digo siempre”.