La confesión de Bertín Osborne sobre el confinamiento: "Es la primera vez que he convivido con mi padre tanto tiempo"

No era la primera entrevista del presentador al presidente de Cantabria, pero sí hacía mucho tiempo que no se veían. De lo primero que hablaron fue de cómo habían pasado el confinamiento y de cómo ven la actualidad política y social con el coronavirus en nuestras vidas.

"No he tenido ningún miedo. Cuando te toca, te tocó. Y eso que yo soy de las personas con más riesgos posibles (me hicieron cuatro operaciones de riñón, por ejemplo) Pero bueno, lo que no podemos hacer es entrar en pánico, no ir a trabajar... si paramos la economía eso es peor. Hasta que salga la vacuna, nos toca convivir con él y hacer que la presión en los hospitales no sea mucha", reflexionaba Miguel Ángel Revilla.