Mientras preparan la comida (bueno, más bien El Sevilla se dedica a decirles a Bertín Osborne y a David Broncano qué tienen que hacer mientras él va picoteando), el humorista confiesa que no usa redes sociales desde el día en el que se plantó y decidió no dedicarle más tiempo. ¿La razón ? Él mismo nos la explica.

Se encontraban hablando de ‘vicios’ que se quieran quitar. Por ejemplo, el Sevilla cuenta le hipnotizaron para que dejara de comer dulces y dio resultado. Al hilo de esto, Broncano habla de su situación con las redes sociales: “La mayor cosa que me he quitado en el último año y pico, y estoy muy contento, es que dejé de usar las redes sociales”.

“Llevo un año y pico que no me meto en Instagram , ni en Twitter ni en nada porque me di cuenta de que puedes ver el tiempo que le dedicas a la aplicación. El día que vi que le dedicaba dos horas al día, o dos horas y media a Instagram y Twitter dije ‘se me está yendo la vida”, añade el cómico.

El Sevilla le pregunta si, en esta decisión ha pesado el odio que muchos famosos reciben a través de estas aplicaciones, y el humorista responde: “No, a mí eso me da igual, esa parte no me afecta mucho. Solo lo que te he contado antes, Bertín, pero el resto que se mete para decir que Broncano es un imbécil, me da igual”.