Carlos Baute: “Me enamoré de mi suegra”

Aprovechando que estaban tratando el tema de Venezuela y los motivos por los que Carlos no viajaba a su país desde hace ocho años. Bertín ha querido saber desde cuando estaba totalmente asentado en España y dónde conoció a su mujer. El cantante le ha explicado que se asentó definitivamente desde que su mujer y sus hijos lo hicieron, que sus hijos han nacido en España pero que ellos se conocieron en Venezuela en una situación muy curiosa “A mí me pasó lo que cuentas en tu canción, yo me enamoré de mi suegra”, ha asegurado.