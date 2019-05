Carlos Baute, sobre Venezuela: “Creo que la última vez me asustaron para que no volviera”

A Carlos Baute le duele muchísimo dramática situación que vive su país y le ha explicado a Bertín que hace ocho años que no va porque tiene la sensación de que si entra no podrá salir. Según ha explicado el cantante, habló con la embajada y no le aseguran que lo que podría pasar. Tendría que entrar en su país con el pasapaporte venezolano y nadie le asegura que no se lo quiten “allí no hay reglas”. Bertín ha querido saber por qué no viajaba con su pasaporte español, pero Baute le ha explicado que también lo podría perder “Tengo amigos que se han tenido que quedar allí”, ha asegurado.