Luces y sombras de Christian Gálvez y Almudena Cid: su primera entrevista conjunta cargada de emociones

Regresó a la televisión con 'Caiga quién caiga' , aunque recuerda esta época con altibajos. Reconoce que se arrepiente y reflexiona sobre el formato, pues hacía cosas de las que no se siente orgulloso. Habla especialmente del vacile que le tuvo que a hacer al actor Keanu Reeves y de la peor experiencia durante su estancia en el programa, cuando le tocó el culo a Penélope Cruz y su novio (que por aquel entonces era Matthew McConaughey), se encaró con él. No todo fue malo en 'CQC': "Aprendí muchas cosas, fue un máster de verdad".

Almudena Cid

Por su parte, Almudena Cid ha recordado su dura etapa como gimnasta profesional y ha querido dejar algunas cosas claras. Durante un vacío legal en la Federación decidió buscarse la vida para entrenar por su cuenta y se traslada de Madrid a Barcelona. Cuatro meses después recibe una llamada por parte de la seleccionadora oficial y le dice que regrese a Madrid o que, si no, se atenga a las consecuencias. Almudena aclara toda esta polémica que hubo cuando fue seleccionada para sus terceros Juegos Olímpicos, celebrados en Atenas, y se emociona con Bertín.

Además, ha sido muy clara para defenderse de las críticas de aquellos que no entendían que no se retirara de su profesión. Tras vivir una experiencia dura hasta llegar a Atenas (2004), Almudena decide seguir y presentarse a los próximos juegos olímpicos (Pekín 2008) y esto generó más críticas de sus detractores. Pero ella es tajante: "¿Por qué me tengo que retirar cuando lo digáis vosotros? ¡Qué pesados!". Decidió participar en 'Desafío bajo cero' para demostrar a todo el mundo que estaba en perfectas condiciones.