Pablo Casado se ha sentado junto a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ y no solo ha hablado de sus futuros planes dentro de la política como líder del PP si llega a la presidencia del Gobierno, sino que nos habló de su familia y el duro momento que vivió con el nacimiento prematuro de su hijo. Pero no hemos podido evitar darle vueltas a un tema que nos inquieta, nos atormenta y nos perturba: su voz.

Mientras escuchamos las palabras del líder del PP sucede el primer flash. A nuestra cabeza llega su voz pero es inevitable pensar en otra persona. Hacemos una rápida búsqueda para comparar. Quizás es una cuestión de acentos. Pero no. Uno es de Palencia y el otro remanece de Móstoles. Seguimos escuchando. No hay lugar a dudas. ¡Pablo Casado y Christian Gálvez tienen la misma voz! ¡Son hermanos de voces! ¿Que no te lo crees? Dale al play en el vídeo y compara. Si cierras los ojos cuando hable Casado lo verás con más claridad.