El delegado del Gobierno en Extremadura confirma que los restos hallados en Hornachos, Badajoz, "son compatibles" con Francisca Cadenas

Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado esta noche que los restos óseos hallados este miércoles en una vivienda de Hornachos, Badajoz, "son compatibles" con los de Francisca Cadenas, la vecina desaparecida en 2017.

Así lo ha indicado a los medios tras comprobar los trabajos que lleva a cabo la Guardia Civil en la vivienda de los dos hermanos detenidos por la desaparición de la mujer, ubicada en la misma calle donde residía, a escaso metros, y donde vive su familia.

En sus primeras palabras, ha felicitado a la Guardia Civil y a la Unidad Centralizada Operativa (UCO), "que ha hecho un trabajo magnífico y profesional, que demuestra que podemos confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que podemos confiar en la Guardia Civil".

Afirma que son compatibles

Quintana ha resaltado que se trata de un "caso complicado, muy complejo", de casi nueve años, y ha añadido que aunque está bajo secreto, sí se puede afirmar "que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas", aunque hay que continuar el trabajo científico.

El delegado del Gobierno, acompañado del alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, y mandos de la Guardia Civil y la UCO, han estado con los familiares "para transmitirles ánimo y agradecerles la confianza que han demostrado durante tanto tiempo".

Quintana ha dicho que los familiares les han comentado que lo han pasado muy mal en este tiempo y que de alguna forma "era una tranquilidad lo que tenían hoy". Ha explicado que los dos hermanos detenidos pasarán a disposición judicial en el plazo de 72 horas y que los trabajos van a continuar, y ha añadido que por el momento se desconoce si irá al acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra o a los juzgados de Villafranca de los Barros, que es el que lleva el caso.

El cariño del pueblo y la solidaridad de la familia

Por su parte, el alcalde ha querido mostrar el cariño de todo el pueblo de Hornachos y la solidaridad con la familia "que ha esperado durante nueve años pacientemente a conocer el destino de su madre y esposa" y que, según parece, "pues hoy ya conocemos trágicamente".

Buenavista ha mostrado su orgullo por cómo se ha comportado su pueblo durante estos nueve años, acompañando a la familia en las concentraciones que periódicamente se han ido haciendo para seguir reivindicando atención a este caso. El primer edil ha expresado su deseo de que definitivamente se pueda esclarecer todo y que también el pueblo "pueda descansar porque ya lo merece" y sobre la familia de Francisca Cadenas, ha dicho que "por desgracia tenían ya muy claro que esto no podía tener buen desenlace después de tanto tiempo".

"En ese sentido pues están tranquilos y esperanzados en que efectivamente esto sea lo que parece y puedan ya conocer cuál fue el destino de su madre y que se haga justicia con nuestra vecina", ha comentado, además de destacar que el pueblo ha tenido "un comportamiento ejemplar" aunque a veces no se comprendieran las decisiones que se iban tomado.