Yulen Pereira responde a Jeimy Báez y explica por qué necesita una prueba de paternidad

Ana Carrillo 11 MAR 2026 - 17:57h.

Yulen Pereira, exconcursante de 'Supervivientes', ha reaccionado a las declaraciones de Jeimy Báez y ha admitido la paternidad de su hijo

Yulen Pereira ha acudido a 'El tiempo justo' para responder a su exnovia, Jeimy Báez, que ayer declaraba que el esgrimista le había pedido una prueba de paternidad y que le parecía "incoherente" porque conocía al niño y le decía que se parecía mucho a él. El exconcursante de 'Supervivientes' ha iniciado su intervención aclarando que no le cabe duda de que ese bebé es su hijo.

"El niño es muy guapo, es precioso, es un clon mío, no tengo ninguna duda", ha declarado el ex de Anabel Pantoja, que afirma no haber pedido la prueba de paternidad porque tuviera algún tipo de duda, sino que forma parte de un proceso judicial para que el niño pueda llevar su apellido y él sea reconocido legalmente como su padre: "Cuando es un proceso judicial, se tiene que pasar por ahí".

El objetivo de Yulen no es solo que su hijo lleve su apellido, sino que también se establezca un régimen de visitas: "Nos está costando bastante, no llegamos a un acuerdo [...] Está en manos de un abogado, está siendo un proceso, más largo de lo que a mí me gustaría, pero es un proceso". También ha comentado que él quiere al bebé, que pretende cumplir con las obligaciones que implica ser padre, que ha ido a visitar al niño varias veces y que lleva una foto suya como fondo en el móvil "desde que nació".

"Queremos que se llegue a un acuerdo, queremos cumplir y se hagan las cosas bien, lo único que quiero es lo mejor para mí hijo, porque vuelto y repito: es mi hijo", ha sentenciado el hijo de Arelys Ramos, que ha manifestado que su deseo es que se lleven bien las familias de ambos y que se llegue a un acuerdo tan pronto como sea posible.