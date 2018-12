Éxitos, bajada a los infiernos y los momentos que marcaron su vida: Diego 'El Cigala' conquista a Bertín

El cantaor Diego 'El Cigala' ha sido el encargado de poner el broche final al 2018 en 'Mi casa es la tuya'. El último programa del año no ha podido tener una entrevista más completa: éxitos, momentos complicados y anécdotas dignas de ser contadas. Si a todo esto le añadimos la presencia de Dani Martínez y 'El Langui', el resultado es inmejorable.

Diego 'El Cigala' supo desde muy joven que su verdadera pasión era la música. El cantante sintió en todo momento la compañía y el apoyo de su familia, aunque eso sí, le mantuvieron con los pies en el suelo cuando llegaron los primeros éxitos: "Mi padre nunca me dijo un 'ole', no quería que me sientiera un niño prodigio". Diego reconocía entre risas que, sin embargo, cuando estaba en el bar con los amigos sí que presumía de "lo bien que cantaba su niño".