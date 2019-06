Edmundo Arrocet, sobre un hijo que tuvo fuera de su matrimonio: “Nos estamos conociendo”

Todavía con lágrimas en los ojos de recordar la dura relación que tuvo con su padre, Edmundo ha explicado cómo es la relación que mantiene con sus hijos “ahora no sería el padre cariñoso que soy con mis hijos”. Arrocet es padre de cuatro hijos: Alexis, Maximiliano, María Gabriela y Estefanía, pero ha matizado que no tiene la relación que le gustaría con todos. Alexis es fruto de una relación extramatrimonial del cantante y hasta hace un tiempo no ha comenzado a tener una relación más intensa. Edmundo asegura que todas las noches reza por él y que le ha pedido que se conozcan porque nunca es tarde si los dos quieren.