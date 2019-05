¡Inédito! Jorge Javier explica cómo empezó ‘Sálvame’: “Era una golfería de programa, divertidísimo”

En la entrevista con Bertín en su casa de Madrid, Jorge Javier recordó cómo comenzó ‘Sálvame’. “Se me acabó el ‘Tomate’ y me quedé sin nada. A los productores les ofrecieron un programa que empezaba después de ‘Superviviente’ que, en un principio, se iba a llamar ‘Sobreviviré’ como la canción de Mónica Naranjo pero no conseguimos los derechos. Y de repente a alguien se le ocurrió ‘Sálvame”, aseguraba.