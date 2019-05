Uno de los temas que trataron Jorge Javier y Bertín en ‘Mi casa es la tuya’ y que no se pudo ver el pasado viernes fue el tema de parejas sentimentales. “Yo he pasado muchos años de mi vida intentando buscar compañía, y ahora pienso: ‘Cuantos años desperdiciados… cuantas noches echadas a perder, cuantos tíos innecesarios…’ Pero bueno, tener esta lucidez a esta edad me da tranquilidad”, asegura el presentador de ‘Sálvame’.