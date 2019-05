Jorge Javier cuenta cómo vivió la muerte de su padre: “No se me olvida el grito de mi madre”

Jorge Javier Vázquez le contó a Bertín cómo vivió el fallecimiento de su padre. Cuenta que murió en menos de un año desde que le diagnosticaron el tumor cerebral y que, para entonces ya estaba muy afectado. “Yo le dije un día a mi madre: para esto, mejor que se acabe, ¿no? Y me dijo mi madre: Yo prefiero tenerlo así”. También explicó cómo fueron sus últimos momentos: “Estábamos todos en torno a la cama, de repente se incorporó, abrió los ojos, y pum. Y me fui a darle un beso. (…) Hay una cosa que no se me olvida: Ese grito de mi madre que sale de las entrañas y la frase: que se lo llevan, que se lo llevan”.