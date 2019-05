Jorge Javier estuvo a punto de entrar en el Opus Dei

Jorge Javier le ha contado a Bertín que, cuando era adolescente, estuvo a punto de entrar en el Opus Dei. Todo empezó porque sus padres le llevaron a un colegio del Opus, a pesar de que eran anticlericales, y se fue metiendo en su dinámica: “En las convivencias íbamos a misa diaria, a confesarnos,… Y hubo una cosa que poco a poco me empezó a enrollar: era que decidieran por mí”. Además, ha explicado cómo el director le presionó mucho para que se uniera durante un viaje a Roma, pero él se negó. “Lo del Opus no lo hice por temor a mi padre. Me decían que tenía que ocultárselo a mis padres porque no lo iban a entender”, ha contado.