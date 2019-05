¿A qué teme un torero? Ha querido saber Bertín Osborne y Padilla le ha dicho que a muchas cosas. Por ejemplo, le ha confesado que tiene pavor a las arañas, le dan miedo y prefiere plantarle cara a un toro que a una araña. Además, también ha contado que no conoce más mundo por sus miedos “No he viajado a otros países por miedo, las bichas me dan también mucho miedo”.