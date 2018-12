Lolita le confiesa a Bertín los peajes de su vida por ser una Flores: "Perdí mi libertad"

Y es que la vida de Lolita no ha sido nada fácil. Recuerda emocionada su juventud. Sabe que pertenece a una de las familias más queridas de nuestro país y eso es algo que no sale gratis: "Por ser Lolita Flores tuve que renunciar a ser libre, tienes que medir dónde vas, qué dices, quién eres, y yo soy gitana, me gusta la libertad". Asegura, además, que por ser de la familia Flores no tuvo la libertad que habría deseado: "Yo ahora me quedaría en pelotas y me metería en el agua, pero no puedo por quién soy".