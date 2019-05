La madre de Jorge Javier ganó un premio en Telecinco y el presentador le hizo devolverlo

Mientras cocinaban, Bertín se interesaba por un tema que involucraba directamente a la madre de Jorge Javier. “¿Es verdad que ganaste un premio en Telecinco y tu hijo te hizo devolverlo?”, preguntaba Bertín. “Si, fue un sábado en el programa de María teresa Campos. Me preguntaron casualmente cómo se llamaba el presentador de ‘Sálvame’. Me tocaron 5.000 euros pero cuando llamé a Jorge Javier ya me dijo que no lo iba a cobrar”, comentaba. “YA me podían haber mandado unas flores o algo”, aseguraba entre risas.