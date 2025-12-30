Antonio Canales, nuevo concursante oficial de 'GH DÚO'

GH DÚO 30 DIC 2025 - 00:01h.

El conocido bailaor, Antonio Canales, es ya concursante para la cuarta edición de ‘GH DÚO’ y se suma a la lista de las concursantes ya confirmadas, Anita Williams y Raquel Salazar.

Entre palmas y mucho ritmo, como ya nos tiene acostumbrados, Canales ha confirmado que es concursante del reality, el que afronta con muchas ganas y un claro objetivo que ya ha dejado claro en sus primeras palabras: “Tengo muchos premios, pero me falta uno, ganar ‘GH DÚO”

¿Quién es Antonio Canales?

Antonio Canales, nacido en Sevilla en 1961, es un reconocido bailaor flamenco de proyección internacional. Alcanzó gran prestigio en las décadas de los 80 y 90, periodo en el que recibió numerosos galardones y creó su propia compañía de danza.

Tras atravesar una etapa marcada por las adicciones, consiguió rehacer su vida. En 2021 dio un nuevo giro a su trayectoria al participar en el reality televisivo Supervivientes, mostrando una faceta más personal al público, aunque se convirtió en el primer expulsado de la edición.

Y ahora, quiere que le conozcan de verdad entrando a la casa más famosa de la televisión, por eso ha decidido ser concursante de ‘GH DÚO’.