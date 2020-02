María Jiménez habla sin tapujos de la operación de cáncer de colon: "Ingresé porque no cagaba"

María Jiménez siempre se ha expresado sin pelos en la lengua. Su particular forma de hablar hace que ella sea única y Bertín le ha preguntado sobre su último ingreso hospitalario para que la artista aclare lo que ocurrió: “Anunciaban que me quedaban los últimos días de mi vida”.

“Yo ingresé porque no cagaba, me dijeron que me tenían que operar y me dijo el médico ‘hay que operarte de cáncer de colon”. Esto sucedió en Cádiz, después fue trasladada a Sevilla. Pero algo ocurrió que María no despertó hasta los casi tres meses.