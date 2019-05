María Jiménez: “Lola Flores fue la que me dijo que estaba embarazada, yo no lo sabía”

María Jiménez y Lola Flores tenían una relación muy especial: “ Nos adorábamos, nos queríamos muchísimo ”, le contó a Bertín. De hecho, su conexión llegó hasta el punto de que Lola Flores se dio cuenta de que su amiga estaba embarazada incluso antes de que ella misma estaba embarazada: “Cuando me vio me dijo: Tú estás preñada. Yo no lo sabía”. María tenía 17 años y estaba de tres meses.

María Jiménez ha contado que en su casa lo aceptaron bien, pero que el padre de la niña no: “Me dijo que no era de él. Y le dije: ‘Pues olvídate de la niña. No se te ocurra venir nunca más’. Y así fue”. Pero, llegados a este punto, la artista prefirió dejar de hablar de este tema. Así se lo explicó a Bertín: “No me gusta hablar de esto, me produce tristeza. Ya la niña no está, el padre tampoco. ¿Para qué voy a hablar de eso?”.