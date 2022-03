María Teresa Campos cuestiona a Pablo Casado como líder del PP: "Le preguntaría si cree que se ha portado bien"

“Porque yo creo que no está bien, y lo digo en general, intentar sacar rédito político del dolor y de la muerte. No se puede hacer y hay quien lo ha intentado hacer, de hecho. Criticando cosas como que se vaya a la Unión Europea y se diga ‘esto no es un problema de España’. Esto es un problema de todos nosotros, que dijo que se iban a traer las vacunas y se trajeron, afortunadamente. Y muchas cosas. Y otras, como nadie es perfecto, se habrán hecho mal”.