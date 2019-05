Marta Sánchez no descarta una tercera boda: “Todo llega, he conocido a una persona increíblemente increíble y ojalá que lo tenga por mucho tiempo o para siempre a mi lado”

“Yo sin amor no sé cantar, ya no te digo vivir, cantar”, así le respondía Marta Sánchez a Bertín Osborne cuando éste se interesaba por sus amores. A la cantante no le gusta hablar de amor porque siempre hay otra persona en la pareja que puede no querer que se hable, pero sí le ha confesado a Bertín que tiene una nueva ilusión: “Estoy feliz, creo que todo llega”. Marta está muy ilusionada y no descarta casarse por tercera vez “Todo llega, he conocido a una persona increíblemente increíble y ojalá que lo tenga por mucho tiempo o para siempre a mi lado”.