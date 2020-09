Miguel Ángel Revilla critica la gestión del coronavirus y da un 'repaso' a los políticos: "Tenemos la peor y más egoísta clase política"

Miguel Ángel Revilla opina sobre los principales líderes políticos

El presidente de Cantabria, sobre el rey emérito: "Ha sido una de las grandes decepciones de mi vida"

Miguel Ángel Revilla ha recibido a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' en una de sus zonas favoritas de Cantabria. En vez de llevarle a su casa, el presidente de Cantabria optó por recorrer con el presentador el Parque Natural de Cabárceno, donde han compartido impresiones sobre la actualidad política de España.

Revilla reconocía que el confinamiento le había dado mucho que pensar. El presidente cántabro reflexionaba sobre cómo la actualidad había cambiado: "No he tenido miedo. Cuando te toque, te tocó (...) Lo que no podemos hacer es entrar en pánico, no ir a trabajar... si paramos la economía eso es peor. Hasta que salga la vacuna, nos toca convivir con él y hacer que la presión en los hospitales no sea mucha", expresaba.

Precisamente por la gestión del coronavirus le preguntó Bertín Osborne. Miguel Ángel Revilla se mostraba comprensivo con el gobierno de Pedro Sánchez asegurando que lo vivido ante el coronavirus era una situación insólita. Sin embargo, para él hubo "un fallo terrorífico" en dicha gestión al comienzo de la pandemia.

"Deciden que en la pandemia desaparece el poder autonómico y se nombra un jefe de estado que era el Presidente del gobierno y el ministro de Sanidad. Se nos prohíbe que por nuestra cuenta comprásemos mascarillas, hidrogeles, etc (...) No sabían que no tenía ni competencia ni medios para ello. Fue un desastre, una locura. Menos mal que rectificaron y pudimos empezar a funcionar. Yo en diez días ya tenía no se cuántas mascarillas, el Banco Santander me consiguió respiradores... Si lo hubiera llevado el gobierno de España no sé cuántos hubieran muerto. Eso fue un fallo terrible", declaraba Miguel Ángel Revilla.

"¿Y lo del comité de expertos?", se cuestionaba Bertín. Revilla aseguraba que debía ser "unos médicos pero no los hemos conocido". También habló de Fernando Simón y de lo complicado que ha tenido que ser para él salir cada día a contestar a las preguntas.

Miguel Ángel Revilla: "Tenemos a la peor clase política y más egoísta que yo he conocido"

Hablando sobre la manifestación del 8M, el presidente cántabro ha entornado el 'mea culpa' por haber animado a participar. Revilla prometía no ser consciente de lo que iba a ocurrir: "Yo he pedido perdón porque yo fui a esa manifestación y animé a la gente. Yo ese día podía haber cogido 20.000 dosis de coronavirus porque di 400 besos. Yo si lo llego a saber no lo habría hecho (...) Yo no lo sabía. Sabía lo que se leía en los periódicos. Yo estoy seguro que si Pedro Sanchez sabía lo que iba a venir hubiera dicho que no fuera nadie...", aseguraba.

Revilla aprovechó entonces para condenar a la clase política. No solo por la gestión del coronavirus, sino por la poca cooperación entre los partidos políticos para aprobar algo esencial para el país como lo son los presupuestos generales del Estado. "El mayor virus es el político. Tenemos a la peor clase política y más egoísta que yo he conocido", decía.

El 'repaso' de Miguel Ángel Revilla a la clase política española

Miguel Ángel Revilla no se ha cortado a la hora de valorar a la clase política española. "Cada uno va a defender la parcelita que ha conseguido", decía. El presidente cántabro era contundente: "La oposición política es lamentable".

Sobre Pablo Casado, Revilla señalaba que debería cooperar en los tiempos que corren. "Casado es un tío preparado, probablemente el mejor parlamentario que tenemos, pero está condicionado por VOX, para que no le adelante por la derecha y le quite cacho (...) Yo pienso que sería un gesto que le daría mucho rédito si en este momento saliese retractándose de todo lo que ha dicho de Pedro y que diga que 'estamos en un momento critico' (...) Pedro no se va a ir en tres años aunque le caiga encima calderos de agua fría. Es muy tenaz. La moción de censura no va a salir (...) Yo iría planificando el salvar España", aconsejaba al líder del Partido Popular.

También expresó su opinión de 'Ciudadanos', revelando que prefiere la postura de Inés Arrimadas a la de Albert Rivera. "Ciudadanos' debería ser un partido de centro y que pudiera colaborar para la gobernabilidad de España", decía.

Hubo palabras también para 'Podemos'. "Ha sido una decepción para mucha gente. Va a quedar un voto que es el que tenía antes Izquierda Unida (...) Pablo preconizaba un cambio de la política democrática y ahora es un político más. Luego ha hecho cosas que han hecho daño. Cualquiera se puede comprar una gran casa, se lo ha ganado. Pero si tu estás promoviendo un modelo de vida, eso a la gente... uf", defendía.

La anécdota de Revilla con Quim Torra llamándole "moja de la caridad"

Miguel Ángel Revilla desvelaba en 'Mi casa es la tuya', además, algunos de los 'secretos' sobre las reuniones por videollamada de los presidentes autonómicos con el gobierno central. Algo que confiesa que le ha llamado mucho la atención ha sido que "Quim Torra es una monja de la caridad", declaraba.

"Yo escucho al Torra vociferar en el Parlamento diciendo cosas, y luego es una monja de la caridad (...) Nos felicita a todos, nos da ánimos. Pero qué pasa, que ahí no se graba, no sale en televisiones. Yo se lo he dicho", explicaba. Era entonces cuando contaba la divertida anécdota que vivió con el presidente de la Generalitat al enterarse éste de lo que le había llamado.

Miguel Ángel Revilla y su "gran decepción" con el rey emérito, Juan Carlos I

Pero si con alguien Miguel Ángel Revilla se ha mostrado especialmente dolido ha sido con el rey emérito, Juan Carlos I. El presidente de Cantabria aseguraba que había sido su amigo y que por ello se hbaía sentido muy "decepcionado" con todas las informaciones que están saliendo a la luz sobre él.