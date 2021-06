El pasado mes de julio de 2020 el marido de Paz Padilla falleció a causa de un tumor cerebral. Un día empezó a encontrarse mal, se sintió desorientado, se bajó en marcha del coche y la presentadora se dio cuenta de que algo no iba bien. Después en el hospital le dieron el hachazo en el pecho: le quedaba poco tiempo de vida. Esa noche no paró de llorar, y a partir de ahí comenzó a prepararse a ayudarle a morir.

“¿En ningún momento le dijiste que se estaba muriendo?”, le ha preguntado Bertín Osborne en esta larga charla sobre la muerte y sobre si uno está o no preparado para decir adiós a un ser querido. Paz Padilla ha sido muy sincero, “no tuve cojones”, ha confesado, “él me lo preguntaba, y me decía ‘yo me estoy muriendo, esto no va bien”, y ha añadido, “era una cobarde.