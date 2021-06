La fiesta de la dilatación: Paz Padilla relata con mucho humor cómo dio a luz a Anna Ferrer

No solo celebró su boda también su separación , y la tituló, “La madre de quién hay que matar”, “mi exmarido se cabreó y todo”, ha contado, “yo me lo pasé teta”.

Y también hizo la fiesta de la dilatación, “eso fue cuando me puse de parto de la niña”, ha explicado. Estaba embarazada y estaba sola en Madrid, y su ex le propuso hacer una fiesta, “si paro por lo menos, para no hacerlo sola”. Y decidió invitar a varios amigos, entre ellos a Navajita Platea. Ahora reconoce que fue lo peor que hizo, la ginecóloga le dijo que cuando tuviera dilataciones cada cinco minutos que fuera al hospital, “estaban todos borrachos y cuando yo decía, ay que tengo un dolor, se ponía Navajita: Dilata, dilata, empuja, empuja, aquí no se va nadie hasta que no se acaben los cubatas”, ha relatado.