‘El Puma’, sobre Julio Iglesias: “Me dijo “Esta va a ser la única y última vez que nos vamos a juntar en un escenario”

Tras saber que llevábamos años y años cantando mal su canción más conocida, Bertín Osborne ha querido saber si era cierto o no que se llevaba mal con Julio Iglesias porque era lo que se comentaba en España. José Luis Rodríguez lo ha desmentido por completo y nos ha contado cómo surgió la canción que interpretan juntos: “Yo admiro mucho a Julio, es el único hispano que ha roto fronteras… Es un fenómeno… Es un tipo generoso”. Al parecer se encontraron un día en Acapulco y Julio le ofreció cantar una canción juntos, en ese momento llamó a Manuel Alejandro para que escribiera el tema, cada uno grabó su trocito por una parte y ‘El Puma’ se desplazó hasta su casa para terminar de grabarla “Es el único que vive como una estrella de Hollywood”. Ese fue el momento en el que Julio le dejó claro que no iban a volver a cantar juntos nunca más: “Me dijo “Esta va a ser la única y última vez que nos vamos a juntar en un escenario… Él lo que dice, lo hace, no amenaza con cosas”.