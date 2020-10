La truculenta historia familiar de Vicky Martín Berrocal que nunca antes había contado: su padre tenía una doble vida

Tres hermanos en Madrid por parte de padre

Vicky ha relatado con melancolía que, lejos de suponer algo triste para ellas, cuando su padre llegaba a Huelva era todo alegría: "Me llevaba a 'Galerías Preciados' y me compraba de todo". Con los años, Vicky descubrió que, a parte de su hermana pequeña, también contaba con tres hermanos en Madrid, fruto de aquella otra relación de su padre, y a quienes conoció en su pedida de mano, semanas antes de su boda con el torero Manuel Díaz: "El día de mi pedida mi padre trajo a mis hermanos, aunque yo ya me había encontrado con uno de ellos en una piscina de Punta Umbría donde veraneábamos, me di cuenta de que aquel niño tenía la misma cara que yo".