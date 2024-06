Hoy despertábamos con la sorprendente noticia: Alejandra Rubio, embarazada de 3 meses, anuncia que va a ser madre de su primer hijo junto a Carlo Costanzia . Una información que no ha tardado en suscitar las primeras reacciones: Terelu Campos, Mar Flores... las futuras abuelas no han dudado en dar todo su apoyo a sus hijos ante la feliz noticia. Pero la colaboradora de televisión ya había dado pistas sobre sus planes de ser madre desde que apenas tenía 19 años e iniciaba su andadura delante de las cámaras... ¿Acertó la Alejandra del pasado la edad con la que tendría su primer hijo ? ¡Descúbrelo en mtmad!

En su primera entrevista como futura mamá, Alejandra Rubio (24 años) se ha sincerado sobre el emotivo momento en el que le comunicó a Terelu Campos que iba a ser abuela . Algo que le no le pilló del todo por sorpresa, ya que había notado un cambio de actitud en su hija durante las últimas semanas. Además, antes de confirmarse su embarazo, Alejandra Rubio ya había hablado en varias ocasiones sobre sus planes de ser madre joven. A través de ' Black Sheep ', su canal de mtmad , la hija de Terelu Campos confesaba por primera vez en 2019 sus intenciones de tener hijos a una temprana edad.

Pero no es la única vez que Alejandra desvelaba sus ganas de convertirse en mamá. Los años pasaban y a la influencer le seguía atrayendo la idea de tener descendencia... ¡Aunque todavía no había llegado el momento perfecto! Esta vez, en 2021 , Alejandra visitaba el canal de mtmad de Fiama Rodríguez, su íntima amiga y, junto a Marta López Álamo (otra de sus inseparables) desvelaba cuándo pensaba dar el paso de quedarse embarazada .

Las tres amigas se enfrentaban a las preguntas más curiosas sobre su vida privada y, como no podía ser de otra manera, eran preguntadas por sus planes de ser madre. Algo a lo que la nieta de María Teresa Campos no dudó en contestar de manera rotunda, asegurando que todavía no era el momento, aunque ocurriría tarde o temprano.