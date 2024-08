Seis meses después de su paso por Honduras, Alejandro Nieto y Tania Medina se sinceraban en mtmad y contaban cuál era su secreto para mantener su noviazgo a flote, a pesar de los baches que se habían encontrado en el camino. El segundo finalista de ' Supervivientes All Stars ' y su novia confesaban a finales del año 2022 cómo habían superado los problemas de su relación hasta aquel entonces. La pareja no ocultaba la realidad de su historia de amor y además explicaba el motivo por el que habían paralizado su boda .

Tania Medina no dudó en luchar por su relación y explicaba que le hizo ver a su pareja que se había equivocado y que estaba arrepentida. “Una persona puede hacer ver que se ha equivocado, que se arrepiente y que quiere estar con esa persona”, señalaba la modelo. Por su parte, Alejandro Nieto comentaba cómo consiguió llegar a olvidar la falta de su chica, que tanto daño le había causado: "Has tenido que demostrarme que estás ahí y que me quieres de verdad"