La influencer ha querido tomarse un tiempo para sí misma y así poder poner en orden todos sus sentimientos. La que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha hablado claro sobre la falta de relaciones amorosas en su vida y confiesa cuánto tiempo lleva estando soltera , pese a que haya sido relacionada con personas como Yulen Pereira . “Me ha ayudado mucho estar sola”, explica la influencer al hablar del cambio personal que ha experimentado desde que no tiene pareja.

Además, la canaria tiene muy claro lo que está dispuesta a aguantar en una futura relación y no piensa conformarse con menos. “Me he vuelto muy exigente”, afirma la exconcursante de ‘LIDLT’ al hablar de sus expectativas en el amor y las relaciones. Orgullosa del gran cambio que ha vivido en los últimos meses, la influencer no puede evitar sonreír al hablar alto y claro de su situación sentimental.