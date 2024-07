La que fuera concursante de 'Pesadilla en el Paraíso' ya ha hablado en otras ocasiones sobre su mala relación con su padre, aunque en esta ocasión él no tiene nada que ver. Al reencontrarse con su familia, después de tres meses sin verse, Tania Déniz se ha dado cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas en su ausencia. "Llego a Tenerife y me encuentro con una situación que no me esperaba", asegura la joven, muy afectada.