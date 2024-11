La semana pasada Toni Hidalgo sacó a la luz que había mantenido relaciones con su expareja mientras ella aún seguía estando con su novio 'Lobo'. Una sorprendente confesión que ha traído consecuencias y que ha provocado la reacción de Isaac Torres ante la infidelidad de su novia Dana García con su ex . Míster Coti cuenta en el programa 'Los Mejos' qué ha hecho el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' nada más conocer las declaraciones del catalán en el videopodcast.

Según ha podido conocer Míster Coti, Isaac Torres no tardó ni un segundo en ponerse en contacto con Toni Hidalgo. En el programa se descubre qué fue lo que 'Lobo' quería del exnovio de su actual pareja y el resto de los presentes en el plató opinan sobre la conducta del influencer. Suso Álvarez ha sido el más duro de 'los mejores amigos' y no ha dudado en sentenciar este noviazgo, "es una relación que ya está rota y que no hay confianza", señala el colaborador de televisión.