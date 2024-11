Por este mismo motivo, Dana García carga contra su exnovio Toni Hidalgo por haber aireado sus trapos sucios. No solo eso, muy enfadada por haber hablado de su vida privada, la catalana decide no guardar silencio y explota contra el que fue su novio durante cuatro largos años y destapa los verdaderos motivos de su ruptura. "Me ha hecho la vida imposible en la relación", apunta a novia de Isaac Torres, la cual no ha cortado un pelo en su primera aparición en un programa. ¡Dale al lay y entérate de todo!