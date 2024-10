Pero la influencer no es la única que ha invertido su dinero en varios inmuebles. Pese a no haber compartido gastos con su chico en la compra de sus dos casa, Violeta ha querido aclarar que el cantante también tiene dos propiedades en Argentina y, por el momento no ha comprado ninguna casa en España, lugar en el que reside desde su paso por Honduras. Fabio Colloricchio y la influencer mantienen una economía totalmente separada en la que cada uno tiene sus propios bienes, pese a vivir juntos y tener dos hijas en común. Un asunto que llama mucho la atención, ya que algunos podrían pensar que no es lo habitual.