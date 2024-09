Santiago Abascal califica al PP de "estafa", será su oposición en las CCAA y pone en duda pactos futuros

E l presidente de Vox, Santiago Abascal, ha incurrido este lunes en sus críticas al Partido Popular y declara: " Es una gran estafa" .No solo eso, ha dejado claro que el líder del PP no ouede dar por hecho su apoyo a todo y se ha mostrado sorprendido de que Feijóo dé por hecho el voto de Vox a una hipotética moción de censura o cualquier otra iniciativa.

Por un lado, ha realizado un aviso sobre su apoyo del PP en la reforma de la Ley de Extranjería , ya que "tendría consecuencias en las comunidades autónomas", haciendo imposibles los acuerdos. Sin embargo, Abascal ha ironizado: "El PP no tiene que desesperarse, puede llegar a acuerdos con el PSOE y la gobernabilidad está garantizada".

Abascal ha acusado al PSOE de "pagar el cupo" a la independencia de Cataluña y al rey de Marruecos, Mohamed VI, con tal de permanecer en el poder a "cualquier precio". Al mismo tiempo, ha criticado al PP de ir "de la mano del PSOE" y de no "sumarse a la oposición total, que es algo que solo hace Vox".

A su vez, Abascal asegura que el PP funciona como una "gran estafa" y funciona para que Sánchez continúe en el poder. Además, declara que el PP debe demostrar que ha aprendido la "lección" y que está dispuesto a transformar sus posiciones migratorias "si no ha cambiado nada respecto a hace uno o dos meses".

No solo eso. Abascal ha calificado de suicida la política en esta materia del PSOE y el PP y les ha responsabilizado de la "ola de inseguridad en forma de cuchilladas, violaciones, ocupaciones y amenazas yihadistas". Para el dirigente de Vox, socialistas y 'populares' son "responsables de la degradación de los servicios públicos, el colapso del sistema sanitario, de las listas de espera y del robo de dinero a los españoles a los que se les retiran ayudas".

En su opinión, el PP y PSOE están "en la aceptación de un modo de llegar a España que no es una inmigración regular respetuosa con los procedimientos y la manera de vivir, sino una inmigración masiva, ilegal e incompatible con el futuro como sociedad libre".

Respecto al giro de posición de Pedro Sánchez sobre la devolución de migrantes en situación irregular, el presidente de Vox ha asegurado que al dirigente socialista "no se le puede creer absolutamente nada". "Pedro Sánchez no tiene ningún principio, no tiene ningún escrúpulo", ha argumentado Abascal para quien el presidente del Gobierno "es capaz de decir una cosa y la contraria con una facilidad pasmosa". Y ha advertido de que "están pasando cosas verdaderamente graves que irritan cada vez más a los españoles, muchos de ellos votantes de la izquierda".