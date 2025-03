Ambas están de acuerdo en que la familia debería denunciar las condiciones en las que trabajaba su hija: "Deberían, aunque ya no tengan nada que hacer, pero deberían para que a otra persona no le pase".

A pesar de lo que vivía día a día, Lorena agrega que no la contaba lo que estaba ocurriendo: "Nunca me dijo que tuviera miedo. He tenido palabras con su madre del bebe pero no la veía tanto, pero ha tenido que pasar mucho miedo ".

"Se podría haber evitado, en vez de haber uno como estaba ella por la noche, debería de haber dos habiendo personas así, deberían haber estado más personas, se podría haber evitado, incluso los compañeros estaban hablando y más gente", continuaba. Antes de terminar la entrevista, Lorena añadía: "Se puede defender ante uno, pero no ante dos o tres, aunque no sabemos si esa persona tercera estaba en sí en el momento in situ o no, pero ya estaba la pobrecita que no podía más".