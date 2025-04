Un reportero de 'El Programa de Ana Rosa', víctima de una estafa: "Recibí un whatsapp, lo vi raro pero entré"

"Recibí un whatsapp de una compañera periodista y me pedía que votara para una sobrina suya en un concurso, lo vi raro pero entré, yo no voté ni nada simplemente fue por cotillear y lo borré. Al día siguiente, me llamaba todo el mundo diciéndome que me habían hackeado el móvil, que qué estaba pasando, la gente de mi alrededor también, toda la redacción llamando... y lo primeo que se me ocurrió fue publicarlo en Instagram para que nadie picara", contaba Raúl.