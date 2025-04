Sandro Rosell c uenta durante su entrevista en 'Mis días en la cárcel' todos los detalles de su detención. El que fuese presidente del FC Barcelona cuenta la surrealista forma en la que se enteró de que iba a ser detenido: lo anunciaron en las noticias mientras él veía la televisión haciendo 'spinning'.

Juan Manuel Medina pregunta directamente al invitado sobre el momento en el que se enteró que iría a prisión: "¿Cómo te sentó enterarte del rumbo de tu procedimiento por televisión antes que por el juzgado? Fue así, ¿no?". Sandro Rosell, que no puede contener una sonrisa de indignación, contesta al abogado: "Sí, fue así. La verdad es que es lamentable que tú te enteres antes por televisión ...".

"Para que os hagáis la idea, cuando me detuvieron estaba haciendo 'spinning' en el gimnasio de mi casa, vi por TV3 la noticia de que me habían detenido por blanqueamiento de capitales... ¡y yo estaba haciendo todavía 'spinning'!". Sin embargo, tras enterarse de su condena a través de las noticias, Sandro Rosell explica que "al cabo de un cuarto de hora me detuvieron".