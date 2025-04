Sandro Rosell explica que al llegar a la prisión de Soto del Real, le vino un preso en el patio que le dio: " Estoy aquí por asesinato, soy catalán y llevo 30 años sin hablar catalán. Si no te importa, en el patio del módulo, llevo toda la vida en la cárcel y me gustaría recuperar el catalán, ¿te importa que vayamos a andar y hablemos catalán?".

Una petición a la que expresidente del Barcelona aceptó sin problema. Sin embargo, esta amistad tendría fecha de caducidad debido a que "cuando son delitos de sangre, a los seis meses te cambian de cárcel". Una temporada en la que ambos construyeron una estrecha amistad hasta que llegó el momento de partir: "Después de estar hablando en el patio con este señor en catalán, me viene y me dice: 'Mañana me voy, me mandan a otra cárcel".

"Ahí, yo le digo: 'Pues nada, Pepe. Un abrazo -hace el gesto de abrazar a otra persona-", describe Rosell sobre cómo iba a despedirse de su amigo catalán. Entonces, el recluso asesino, "me tira para atrás y me dice: 'No, Sandro, hace 30 años que nadie me abraza y ahora no quiero". Al escuchar esta escena, Juan Manuel Medina declara "qué duro" mientras Rosell asiente con la cabeza y sentencia: "Muy duro".