"A los seis meses de estar con este señor hablando en el patio en catalán viene un día y me dice: 'Sandro, mañana me voy porque me mandan a otra cárcel ', y le digo 'Pues nada, Pepe, un fuerte abrazo', hago así y él me tira para atrás y digo: 'Hos*** Pepe, un abrazo', y dice 'no, Sandro. Hace 30 años que nadie me abraza y ahora no quiero", recordaba.