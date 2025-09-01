El análisis de Carlos Franganillo: "Los incendios han revelado la incapacidad de muchos gestores políticos"

Carlos Franganillo analiza la vuelta al curso político recordando un verano completo a nivel informativo

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este lunes 1 de septiembre analizando el arranque de curso y el fin de un verano informativamente completo.

"Buenas noches. Ya ven que hay estados de ánimo para todos los gustos en un lunes especialmente difícil, 1 de septiembre, día para volver a la normalidad después de un verano que informativamente no ha tenido nada de tranquilo y que deja varias imágenes para la historia", comienza Franganillo.

"Desde la sumisión de Europa a Donald Trump, acatando aranceles ante el presidente estadounidense, en su propio club de golf privado a las masacres de Israel en Gaza, con la comunidad internacional contemplando con pasividad". El presentador destaca que "la asociación internacional de expertos en genocidio ha dicho que lo que está haciendo Israel es precisamente eso, un genocidio".

Otro de los temas más importantes de este verano y que ha golpeado duramente al país son los incendios de agosto, que han revelado "la incapacidad de muchos gestores públicos, desviando responsabilidades y refugiándose en la confrontación política ante grandes catástrofes en la DANA o en los fuegos", ha sentenciado Franganillo.