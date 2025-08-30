Sus casas y sus recuerdos han quedado totalmente calcinados por la oleada de incendios que ha asolado España

Cómo pueden tramitar las ayudas los miles de afectados por los incendios en España

“Esa casa que se ve al fondo, esa es la casa de mis abuelos, que ha quedado totalmente destruida”, lamenta Raquel Fernández Nogueira, una de las vecinas de San Vicente de Leira, un pueblo de Ourense que ha quedado arrasado por el fuego.

Su madre, Pepita Nogueira Mondelo, recuerda que en este pueblo es donde tienen sus raíces: “Aquí pasamos nuestra infancia, lo pasamos de maravilla”.

La noche en que todo ardió, vieron cómo se quemaba su pueblo. “La administración dejó totalmente abandonado el pueblo, pero no ahora, ante el incendio. Hace años que dejó el pueblo abandonado”, denuncia Raquel Fernández.

Cada casa es un recuerdo quemado. “Todas las fotos, todos los recuerdos, todo de su vida estaba ahí”, cuenta Raquel Fernández.

Las ayudas, insuficientes

Para todo lo que han calcinado las llamas las ayudas no van a ser suficientes. “Es morirse de desesperación. Y las huertas… es que es todo, es que no hay ni un gato”, lamenta Pepita Nogueira.

La Xunta concederá hasta 132.000 euros por primera vivienda destruida, pero estos no levantarán su casa arrasada.

“Cualquier vivienda de estas que ha habido, vamos… con 120.000 euros, para nada, no la hacen”, señala Raquel Fernández.

Y ahora, dicen, “muy poca gente se decidirá a venir al pueblo, porque es un pueblo totalmente devastado. Es como si hubiese habido una bomba”.

La casa de Inés Ornillos, primera demolida

Inés Ornillos, vecina de Cubo de Benavente, en Zamora, también ha visto cómo el fuego ha acabado con su casa. Están “completamente destrozados. Esto es un poco lo que queda: las paredes y poco más”, dice mientras muestra lo que queda de su hogar. Tiene el sentimiento de “… se me ha quemado la casa, donde he invertido mi vida”, expresa.

La suya será la primera vivienda demolida. La Junta de Castilla y León les ha concedido una ayuda de 200.000 euros, porque está en ruinas. “Somos los primeros, no me quiero imaginar los demás pueblos que todavía sigan a la espera de ver cuándo va a llegar algo”, señala.

Si las ayudas no llegan pronto, los vecinos podrían abandonar estos pueblos. La España vaciada se convertiría en la España borrada, para siempre.