El presentador de Informativos Telecinco arranca la edici�ón nocturna con el riesgo de enfrentamiento social en EEUU

El análisis de Carlos Franganillo sobre el crimen de Charlie Kirk: "No es algo aislado, refleja el desgarro interno de EEUU"

Compartir







El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este jueves, 12 de septiembre, analizando el crimen de Charlie Kirk, activista proTrump, y el aumento del riesgo de enfrentamiento social en Estados Unidos, que lleva años sometido a fuertes turbulencias, especialmente en la última década.

El presentador empieza el informativo asegurando que "al hecho terrible de matar a alguien por sus ideas, como ha ocurrido con Kirk, se unen millones de armas en las calles y un clima cada vez más tóxico".

Carlos Franganillo añade que esa situación en el gigante norteamericano se debe a la existencia de "responsables públicos, principalmente en la Casa Blanca, que cruzan líneas hasta hace poco impensables y con extremistas ganando influencia en las redes", los cuales "celebran el asesinato o prometen venganza".

El presentador subraya que así lo ha verbalizado hoy el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, visiblemente emocionado. El político considera que el país se asoma a un momento peligroso y cree firmemente que "esto es un punto de inflexión en la historia estadounidense".