El presentador de 'Informativos Telecinco' arranca la edición nocturna con el crimen a Charlie Kirk

El análisis de Carlos Franganillo sobre la reducción de jornada laboral: "Una propuesta ha sido sentenciada por el voto de Junts"

Compartir







Carlos Franganillo, el director de 'Informativos Telecinco' y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado la edición de noche de este jueves 11 de septiembre ha analizando el crimen realizado en Estados Unidos a Charlie Kirk y las imágenes del posible sospechoso.

El presentador arranca el informativo explicando que "24 horas después, el supuesto asesino sigue sin aparecer". Una imagen que conmovió y dejó sin palaras a los ciudadanos de todas las partes del mundo, un asesinato a sangre fría y ante la antenta mirada de miles de personas: "La muerte de Kirk no es algo aislado, refleja el desgarro interno del país más poderoso del mundo".

"Fuerte por fuera y frágil por dentro", así describe Carlos Franganillos al país que dirige actualmente Donald Trump. Por último, el presentador quiere sentenciar que "Estados Unidos da un paso más en la pendiente de violencia política que lleva años acelerándose en un país con casi 400 millones de armas de fuego en las calles".