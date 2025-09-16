Carlos Franganillo analiza el recrudecimiento de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, donde miles de familias no saben dónde ir

El análisis de Carlos Franganillo sobre las protestas en la Vuelta: "El Gobierno tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad"

Compartir







El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha arrancado el informativo de este martes 16 de septiembre analizando el recrudecimiento de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

"Nada detiene a Israel, que se lanza ya al asalto por tierra de la capital de Gaza, que quiere reducir a escombros. Decenas de miles de familias huyen sin rumbo claro, porque no tienen dónde ir", ha empezando diciendo el periodista.

El presentador ha destacado que "la comunidad internacional se muestra incapaz de frenar la barbarie". "Y no se espera que eso cambie, ni siquiera por las acusaciones de genocidio", ha subrayado Franganillo.

Un informe de la comisión de la ONU señala directamente a Israel por el "genocidio"

Un informe de la comisión de la ONU señala que Israel "ha cometido un genocidio". Según ha indicado el presentador, "desde Naciones Unidas creen que hay base para acusar a las autoridades israelíes de matanzas, intentos calculados de destruir a los palestinos e incluso impedir nuevos nacimientos".

PUEDE INTERESARTE El CSD pide al COI la exclusión de Israel de las competiciones deportivas

"Señalan al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exresponsable de Defensa como incitadores", ha sentenciado Franganillo sobre los avances del conflicto que más tensión genera en Oriente Medio.