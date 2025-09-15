Carlos Franganillo analiza la polémica generada tras las protestas propalestinas registradas en Madrid durante la Vuelta ciclista

Carlos Franganillo, el director de 'Informativos Telecinco' y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha arrancado el informativo de este lunes 15 de septiembre analizando la polémica generada tras las protestas propalestinas contra Israel en la Vuelta ciclista, especialmente este pasado domingo en Madrid.

"Casi nadie en España ponen en duda el salvajismo de Israel en Gaza, con decenas de miles de civiles asesinados. Mucho menos se pone en duda que manifestarse sea un derecho esencial en democracia. Pero lo que hoy centra el debate político no es eso, sino si el Gobierno alentó unas protestas que encajan con su posición política y que desembocaron en incidentes violentos cuando tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad", ha arrancado diciendo el presentador.

Los sindicatos policiales denuncian que se puso en riesgo la seguridad por 'conveniencia política'

El periodista ha destacado que "hubo 22 agentes heridos y dos manifestantes detenidos" en las protestas que se registraron en la capital.

"Los sindicatos policiales denuncian que se puso en riesgo la seguridad por 'conveniencia política'. Piden la dimisión del delegado del Gobierno, que aplaudió las protestas como un ejemplo de dignidad y empatía y también piden la dimisión del presidente Sánchez por sus palabras justo antes de que se celebrara la etapa final", ha sentenciado Franganillo respecto a la postura de los sindicatos.